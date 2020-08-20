Липчане могут реализовать свои идеи по развитию экономики страны

Общероссийский сбор перспективных идей по устойчивому развитию страны в новых экономических условиях проводит агентство стратегических инициатив на крауд-платформе проекта «Сильные идеи для нового времени». Это позволит россиянам с активной гражданской позицией при поддержке АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров реализовать свои идеи развитию экономики страны, социальной и технологической сфер.

Управление инвестиций и инноваций Липецкой области приглашает всех желающих к участию в проекте, а также предлагает поддержать липецкие региональные практики, которые уже размещены на платформе. Липчане, предприниматели и организации могут оставить заявку по одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика; новая социальная политика; новая технологическая политика; новые компетенции; новая городская политика; новые идеи для бизнеса; новая молодежная повестка. Размещение идей продолжается до 24 августа.

«Такие форумы – хорошая возможность для жителей области выразить свои идеи и найти поддержку экспертов. Это диалог власти, бизнеса и общества. Мы поддерживаем любые общественные инициативы, направленные на улучшение жизни наших жителей», -подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. Все идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума будут вести поддержку авторов и в режиме онлайн совместно корректировать и дополнять идеи, чтобы оформить их в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах.

Авторы топ -100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам в финале Форума. Идеи, признанные лучшими в рамках Форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом. Победители получат поддержку Агентства стратегических инициатив и партнёров, их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.