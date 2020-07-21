Липчане могут следить за капремонтов домов онлайн

Практику установки камер видеонаблюдения на объектах, где ведутся внешние работы, например, такие, как ремонт фасада и крыши, и есть техническая возможность подключения, продолжает в этом году Фонд капитального ремонта Липецкой области.

«Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем работать вместе с липчанами, совместно принимать решения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Установка камер решает сразу несколько важных задач. Это дополнительный инструмент контроля сроков ремонта, соблюдения техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. Для лучшего обзора на каждом объекте осуществляется установка несколько камер, добавили в областном Фонде капитального ремонта.

Оснащение объектов капитального ремонта видеонаблюдением является одним из условий договора-подряда. При этом расходы на установку и обслуживания камер лежат также на подрядной организации. Всего запланирована установка более 90 камер. По тем многоквартирным домам, которые уже оснащены камерами, трансляция доступна на сайте Фонда капитального ремонта по активной кнопке «капремонт онлайн».