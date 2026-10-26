Липчане могут снять с учета недвижимость, которая перестала существовать

Если сведения об объекте недвижимости содержатся в ЕГРН, но по факту он перестал существовать по каким-либо причинам — снесен или сгорел, жители Липецкой области могут провести процедуру снятия такого объекта с государственного кадастрового учета.

Правом на подачу документов обладает собственник объекта либо его представитель, а если владельцев несколько, заявление на прекращение права необходимо подать всем собственникам.

Для снятия объекта с учета заявитель может обратиться в любой офис МФЦ, воспользоваться личным кабинетом на «Госуслугах» или на официальном сайте Росреестра, предоставив заявление, правоустанавливающий документ на объект недвижимости и акт обследования, составленный кадастровым инженером.

В результате проведения учетных действий заявителю будет выдана выписка из ЕГРН, в графе «Статус записи об объекте недвижимости» которой будет указано, что объект снят с кадастрового учета, и отмечена дата его снятия.

Государственная пошлина в связи с прекращением существования объекта недвижимого имущества не уплачивается. «Своевременное снятие с кадастрового учета объектов недвижимости, прекративших свое существование, помогает гражданам избежать лишних налоговых начислений, а также исключает факторы возникновения возможных сложностей с оформлением новой недвижимости», — отмечает руководитель Управления Росреестра по Липецкой области Виктор Гостеев.