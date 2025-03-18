Липчане могут создавать «Хорошие новости» для президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата РФ объявили о запуске федерального проекта «Хорошие новости». Присоединиться к проекту может любой житель Липецкой области – для участия достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Хорошие новости». Проект продвигает только проверенный контент, поддерживает лидеров общественного мнения и рассказывает о достижениях российских регионов.

Организаторы также объявили о запуске образовательной программы по медиаграмотности, которая поможет пользователям лучше разбираться в информации, распространяемой в социальных сетях, и отличать реальный инфоповод от фейка. Участникам образовательной программы предстоит выполнять задания в мобильном приложении по освещению достижений россиян в сферах науки и технологий, медицины, волонтерства, культуры, спорта, экологии и других. Другие пользователи будут получать позитивную проверенную информацию о новых разработках российских ученых, строительстве крупных объектов инфраструктуры, масштабных социальных инициативах и в целом о достижениях страны и соотечественников. В приложении можно настроить фильтр, который будет демонстрировать новости только по выбранным темам.

По итогам обучения наиболее активные участники получат возможность попасть на стажировки в крупные компании, поработать с наставниками, поучаствовать в федеральных мероприятиях и пройти образовательные курсы. Уже сейчас в проекте зарегистрировано больше 65 тысяч пользователей, которые совершили свыше 440 тысяч действий по заданиям в приложении. Как пояснили руководители проекта, таким образом на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» создается экосистема с образовательным, практическим и продюсерским треками для развития компетенций лидеров мнений.

В рамках запуска проекта в Москве прошла креативная сессия «Лидеры мнений в России: кто и зачем», на которой участники обсудили ключевые компетенции современных лидеров мнений, их влияние на развитие общества и разобрали эффективные механики вовлечения аудитории. Разработали медиапроекты по пяти направлениям: спорт, волонтерство, профессиональная самореализация, интернет-пространство и культура. Итоговые инициативы были загружены в мобильное приложение «Хорошие новости» для голосования за лучшие идеи. В ближайшее время в мобильном приложении «Хорошие новости» появится детальная информация о новых возможностях для пользователей, а также будет запущен первый образовательный марафон проекта.

«Хорошие новости формируют здоровый информационный фон. Они поднимают настроение и укрепляют моральный дух общества в целом. Здорово, если такой повестки будет больше, а липецкие журналисты и блогеры научатся концентрировать внимание аудитории именно на позитиве», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.