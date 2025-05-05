Липчане могут сразиться за звание самой финансово грамотной семьи России

Муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций стартует в Липецкой области 12 мая. К участию приглашаются семьи всех поколений любого возраста. Содержательная часть мероприятий рассчитана на участников старше 10 лет. За несовершеннолетних детей на мероприятиях Фестиваля ответственность несут родители или опекуны.

Муниципальный этап на территории региона пройдет с 13 мая по 6 июня в каждом муниципальном образовании. Для участников подготовлены три конкурсных испытания: квиз «Страхование сбережений – забота о будущем», чек-лист «Осторожно, лжеброкер!», интерактивный калькулятор ПДС.

«Участие в фестивале позволит липчанам в семейном игровом формате сформировать навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширить знания о возможностях страхования сбережений и программы долгосрочных сбережений», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Победители муниципального этапа получат звание самой финансово грамотной семьи муниципалитета и автоматически станут участниками регионального этапа, который пройдёт одновременно во всех регионах-участниках 21 июня. Победители регионального этапа отправятся в Москву на федеральный этап Фестиваля, чтобы сразиться за звание самой финансово грамотной семьи России. Он пройдет в сентябре.

Муниципальный этап семейного фестиваля проводится при поддержке правительства Липецкой области и регионального министерства финансов. Региональным оператором определен Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. О расписании мероприятий можно узнать на официальном сайте регионального оператора, а также на сайтах муниципальных образований Липецкой области.

Семейный фестиваль организован в 29 регионах России в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Он проводится по инициативе Министерства финансов Российской Федерации Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. Партнерами Фестиваля выступают НИФИ Минфина России, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, Всероссийский союз страховщиков, Агентство по страхованию вкладов.