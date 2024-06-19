Жителей Липецкой области приглашают к участию во Всероссийском образовательном проекте для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Построить карьеру блогера им помогут известные в России эксперты в области коммуникаций, социальных медиа и интернет-маркетинга.

Проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». За это время его участниками стали 890 жителей Липецкой области, из них 10 человек объявлены финалистами и один – победителем конкурса для авторов полезного контента. Заявки на участие в новом четвёртом сезоне проекта уже подали более 90 жителей региона, набор продолжается. Обучение бесплатное и доступно липчанам старше 14 лет. Регистрация доступна на сайте.

Участники проекта будут обучаться в «Медиалаборатории», которая состоит из нескольких образовательных блоков. В июне спикеры образовательного спринта «Создание контента» расскажут, где искать идеи для публикаций, как работать с трендами и составлять контент-план. Создатели текстов узнают, как подготовиться к написанию продающего поста, придумать свой уникальный стиль, работать с обратной связью. Для тех, кто создает видеоконтент, эксперты подготовили обучающие модули по работе со сценарием, этапам съёмок и необходимом оборудовании. Будущие блогеры обучатся технике речи, актёрскому мастерству и имению держаться в кадре. В июле проект «ТопБЛОГ» также запустит и конкурсный трек «Спецноминации 2.0», где участники будут выполнять медиа-задачи по номинациям, которые представит крупная организация-партнер. По итогам партнеры будут продвигать лучших авторов контента своего направления.

Самые активные участники двух направлений нового сезона проекта «ТопБЛОГ» будут приглашены на всероссийский осенний медиафорум, где лично познакомятся с блогерами-милионниками, найдут единомышленников и продвинут свой блог на федеральной площадке.

«Карьера в блогосфере сейчас очень популярна у молодежи. Востребованные медиаперсоны являются лидерами мнений. Это даёт возможность поднимать на интернет-площадках важные социальные темы и создавать не только развлекательный, но и обучающий контент. Надеюсь, этот проект поможет липчанам продвинуть свой экспертный блог, посвященный медицине, педагогике, технологиям, спорту и другим важным темам», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.