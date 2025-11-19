Липчане могут стать дизайнерами почтовых открыток

Проект визуальных произведений «Новые медиа» пройдет с 18 ноября по 22 декабря в Липецкой области. Его цель – поддержать творческую активность молодежи, выявить и поощрить талантливых авторов, работающих в сфере современных и цифровых форм искусства, а также популяризировать туристический потенциал региона через средства современного искусства. Организатором проекта выступает Г(О)БУ «Центр молодежи» при поддержке министерства молодежной политики Липецкой области.

Тема конкурса – «Молодежь в Липецкой области: образы, моменты, будущее». Участникам предлагается отразить многообразие жизни молодого поколения региона через образование, спорт, культуру, волонтерство, любовь к малой Родине, профессию и взгляд в будущее. Подать работы можно в одну из трех номинаций: «ФОТО-ОБЪЕКТИВ» – для фотографий, сделанных на фотоаппарат или камеру смартфона, «ЦИФРОВОЙ ХУДОЖНИК» – для цифровых рисунков (Digital Art) и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» – для работ в традиционных техниках (живопись, графика), представленных в цифровом виде.

К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет, которые живут, учатся или работают в Липецкой области. Участие бесплатное. Для этого необходимо до 5 декабря заполнить электронную заявку по ссылке и прикрепить к ней конкурсные работы. От одного участника принимается не более трех работ в одной номинации. В каждой номинации будут определены победители, занявшие I, II и III места. Они получат дипломы. Работы победителей во всех номинациях будут отпечатаны в виде высококачественных почтовых открыток.

«Прекрасная возможность для молодых липчан продемонстрировать свой художественный потенциал и сделать вклад в популяризацию различных сфер жизни через подготовку иллюстраций. Это стимулирует подрастающее поколение увидеть красоту вокруг себя и перенести ее в рисунки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.