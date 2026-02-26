Липчане могут стать ИТ-управленцами и войти в кадровый резерв правительства региона

В Липецкой области стартует масштабный образовательный проект «Кадры. ИТ трансформация». Это совместная инициатива Министерства цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области, Центра ИТ-компетенций «Область будущего» и АНО «Цифровой регион. Липецк».Проект создан для тех, кто хочет не просто развиваться в сфере информационных технологий, а стать частью команды, формирующей цифровое будущее региона. Это ваш шанс войти в кадровый резерв Правительства Липецкой области и получить реальный опыт решения управленческих задач с помощью ИТ.

«Кадры. ИТ трансформация» — это комплексная программа подготовки ИТ-управленцев нового поколения. Участников ждет погружение в гибкие навыки и экспертные знания, а затем — разработка решений для реальных задач цифровой трансформации региона под руководством опытных наставников.

Программа состоит из пяти интенсивных очных модулей (по три дня каждый). Обучение пройдет в Прометее, кампусе «Школы 21» и в здании правительства Липецкой области.

Темы модулей:- Введение в информационные технологии.- Прикладное программное обеспечение на государственной службе.- Искусственный интеллект в работе госслужащих.- Анализ данных, бизнес-аналитика и кибербезопасность.- Проектная работа и итоговая защита решений.

Участников ждет работа в командах над реальными проектами, которые затем будут представлены на защите в Правительстве региона, а также коммуникация с единомышленниками, наставниками и экспертами отрасли.

Обучение пройдет с марта по июль в формате очных встреч. Успешно прошедшие программу получат удостоверение о повышении квалификации. Но главный бонус — возможность представить свой проект руководству региона и побороться за серьезные призы по итогам финала.

Участие бесплатное, но необходимо пройти конкурсный отбор, который начинается с входного тестирования.Регистрация уже открыта по ссылке.

«Сегодня ИТ — это новый стандарт управления и основа будущего Липецкой области . Мы видим колоссальные результаты от внедрения цифровых решений и искусственного интеллекта в социальной защите, здравоохранении и других отраслях . Чтобы двигаться дальше и масштабировать этот успех, нам нужны не просто пользователи, а профессионалы, способные управлять цифровой трансформацией. Именно для этого мы запускаем проект «Кадры. ИТ трансформация». Мы готовы делиться своими наработками и учить, но главное — мы готовы брать в команду лучших. Этот проект — реальный шанс попасть в кадровый резерв Правительства и внедрять те технологии, от которых напрямую зависит качество жизни людей», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.