Липчане могут стать лекторами общества «Знание»

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» пройдет с 1 по 30 сентября 2026 года. Организатором выступает Российское общество «Знание». Жители Липецкой области могут принять участие в качестве лекторов.

Провести мероприятие можно на любых общественных площадках: в школах, вузах, колледжах, молодежных и культурных центрах. Для удобства выступающих создана «Библиотека готовых лекций», где собраны методические материалы по самым разным темам. Акция реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году акция объединяет четыре тематических проекта: «Знание.Безопасность», «Знание.Спорт», «Чтецкие программы» и «Библиотека готовых лекций». Каждая неделя сентября будет посвящена отдельному направлению. В качестве форматов доступны лекции, викторины, кинопоказы, мастер-классы, дискуссии и профориентационные занятия.

Чтобы стать лектором, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте проекта. Участники, успешно выполнившие условия, получат сертификаты, повышенные баллы в системе привилегий Общества «Знание» и дополнительные бонусы от партнеров. Делитесь впечатлениями в соцсетях с хештегами #ПоделисьсвоимЗнанием и #РОЗ.