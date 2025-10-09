Липчане могут стать «Лидерами агропромышленного комплекса»

Занятые в АПК жители Липецкой области могут принять участие в новом конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса». Он проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей» для руководителей в области сельского хозяйства. Соорганизатор – Министерство сельского хозяйства России.

Конкурс запустили в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025». Заявочная кампания продлится на сайте до 9 ноября.

«По поручению Президента мы вместе с платформой «Россия – страна возможностей» запустили новый конкурс «Лидеры АПК». Его цель – найти и поддержать амбициозных и перспективных управленцев в самых разных областях – от аграрной науки и образования до бизнеса и госуправления. Открыть широкие возможности для самореализации тем, кто готов брать на себя ответственность и вести людей за собой», – рассказала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Победители конкурса пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления «Сенеж», а все финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса.

«Липецкая область традиционно является одним из лидеров аграрного сектора России. Уверен, что наши специалисты достойно представят регион в этом конкурсе. Подобные инициативы открывают новые возможности для профессионального роста управленческих кадров и способствуют дальнейшему развитию агропромышленного комплекса страны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.