Медицинские вузы страны продолжают прием заявок от абитуриентов. Для выпускников из Липецкой области доступно целевое обучение по направлениям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Клиническая психология».

Студенты-целевики имеют ряд преимуществ. Это, например, отдельный конкурс при поступлении, обучение по специальности, которая будет востребована после окончания вуза, прохождение практик, в том числе преддипломной, в медицинских организациях, выплата региональной стипендии от управления здравоохранения Липецкой области, независимо от успеваемости, гарантия трудоустройства по окончанию вуза.

Подать заявку на целевое обучение можно на Госуслугах или на портале «Работа России». Подлинники документов можно также лично отвезти в вуз. Срок приема заявок – до 25.07.2024. По вопросам заполнения заявок и процедуре приема на целевое обучение обращайтесь по тел. 23-80-08 с 9:00 до 17:30 понедельник – четверг, с 9:00 до 16:30 –пятница.

«Кадровый вопрос в медицине – один из ключевых на сегодняшний момент. Мы планомерно его решаем, вводим меры поддержки для медиков, сотрудничаем с профильными вузами. Набор студентов-целевиков должен стать еще одним важным шагом на этом пути», – сказал губернатор Игорь Артамонов.