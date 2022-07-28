Продолжается регистрация участников на Молодежный день в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ – 2022), который пройдет 8 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке (остров Русский, поселок Аякс). Соорганизаторами Молодежного дня ВЭФ-2022 выступают Фонд Росконгресс и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Молодежный день привлечет аудиторию к поиску решений развития Дальнего Востока России, строительству профессиональной траектории в эпоху перемен и новых возможностей, а также позволит получить мотивацию на самореализацию участников.

«Росмолодежь постоянно работает над увеличением спектра возможностей для молодых людей страны, а дискуссионные площадки форумов отражают самые острые темы в вопросах расширения блоков индивидуальной результативности. Молодежный день ВЭФ – это возможность обсудить тренды саморазвития в международном фокусе. Ведь зарегистрироваться на него могут не только молодые ученые, предприниматели, студенты из России, но и из-за рубежа. В рамках Молодежного дня мы коммуницируем напрямую, что позволяет оперативно реагировать на возникающие запросы», – отметила руководитель Росмолодежь Ксения Разуваева.

В ходе Молодежного дня будут обсуждаться развитие молодежного предпринимательства, сообщества профессиональной молодежи, роль молодых ученых в реализации международных научных и технологических проектов, а также туристический потенциал страны. Для участия приглашаются молодые люди 18-35 лет. Чтобы подать заявку, необходима предварительная регистрация на платформе АИС «Молодежь России». Ссылка будет активна до 23:59 среды, 10 августа.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир к лучшему».