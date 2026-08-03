Липчане могут стать участниками образовательной программы «ТопБЛОГ»

Бесплатно пройти обучение у ведущих экспертов российской медиаиндустрии, освоить современные инструменты продвижения, научиться создавать востребованный контент и вывести свой блог на новый уровень могут жители Липецкой области благодаря образовательной программе «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это крупнейший в России проект по развитию авторов контента, который объединяет сотни тысяч участников и помогает им профессионально развиваться в сфере новых медиа. Регистрация открыта на сайте.

Главным образовательным направлением шестого сезона проекта «ТопБЛОГ» стал «Медиакампус» – программа, которая помогает начинающим и опытным авторам развивать блог как профессиональный медиапроект. Участники осваивают современные инструменты создания контента, учатся понимать алгоритмы цифровых платформ, развивают личный бренд, работают над собственными медиапроектами и получают знания, которые помогают выстраивать партнерства, масштабировать идеи и превращать творчество в профессию. Присоединиться к обучению можно независимо от возраста, профессии и опыта ведения блога. Обучение полностью бесплатное, регистрация доступна на официальном сайте проекта.

Обучение в треке «Медиакампус» включает пять модулей, каждый из которых разработан совместно с ведущими образовательными организациями, цифровыми платформами и институтами развития страны. Модуль в партнерстве с Фондом «Сколково» посвящен современным инструментам создания контента и работе с алгоритмами цифровых платформ.

Модуль от экспертов Российского государственного гуманитарного университета помогает участникам освоить инструменты построения личного бренда, позиционирования и профессиональной самореализации. Модуль от представителей факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова помогает участникам перейти от создания контента к развитию собственных медиапроектов, уделяя особое внимание формированию устойчивого общественного влияния.

Модуль, разработанный совместно с компанией VK, знакомит авторов с особенностями работы крупнейших российских цифровых площадок и помогает выстраивать присутствие сразу в нескольких социальных сетях. Модуль, реализуемый при поддержке Института развития интернета, Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Центра «Благосфера» и образовательной платформы «Нетология», учит участников монетизировать блог без потери доверия аудитории, готовить проекты для грантовых конкурсов, выстраивать партнерства, собирать команды и масштабировать собственные медиапроекты.

Освоив не менее 60% программы, участники смогут попробовать свои силы в конкурсном этапе трека «Медиакампус», который стартует в конце августа. Сильнейшие авторы выйдут в финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ», где поборются за звание победителей крупнейшего медиапроекта России. Для участников это станет возможностью заявить о себе на всю страну, получить признание профессионального сообщества и открыть новые перспективы для развития.

Помимо образовательной программы, участникам доступны блог-туры – специальные творческие экспедиции, которые позволяют авторам открывать для себя регионы России, знакомиться с их культурой, историей, туристическим потенциалом и людьми, а затем рассказывать об этом своей аудитории. Такие поездки помогают находить новые темы, вдохновение и профессиональные идеи для собственного контента. Участие в блог-турах также бесплатное и осуществляется по результатам конкурсного отбора.

В настоящее время открыт прием заявок на два блог-тура. Путешествие в Калужскую область пройдет 28-29 августа и будет реализовано совместно с администрацией губернатора Калужской области. С 27 по 30 августа состоится блог-тур в Нижегородскую область, организованный совместно с Центром развития молодежных медиа «ШУМ». Принять участие в конкурсном отборе в Калужскую область могут все желающие, а в поездку в Нижегородскую область приглашаются молодые авторы контента в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо выполнить творческое задание, подробные условия опубликованы в официальных социальных сетях проекта «ТопБЛОГ».

Проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». «Возможности президентской платформы позволяют липчанам прокачать современные компетенции, получить знания от экспертов топовых организаций, найти единомышленников, партнеров – одним словом, сделать шаг навстречу мечте», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.