Липчане могут стать участниками проекта «ТопБЛОГ»

Жители Липецкой области, развивающие свои блоги, получили уникальный шанс выйти на федеральный уровень и стать официальными представителями одного из самых масштабных медиапроектов страны. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявил о старте конкурсного отбора в программу амбассадоров шестого сезона.

Статус амбассадора открывает перед блогерами широкие перспективы: это не только возможность представлять проект на крупнейших федеральных событиях, но и реальный инструмент для развития медиасреды в родном регионе. Лидеры сообщества смогут запускать собственные региональные медиапроекты, инициировать образовательные форматы, объединять вокруг себя авторов полезного контента и формировать культуру ответственного блогинга.

«Наш регион имеет положительный опыт сотрудничества с платформой «Россия – страна возможностей». Представители области активно участвуют в образовательных программах и конкурсах, побеждают, получают возможности для самореализации и участвуют в развитии региона», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Принять участие в отборе могут авторы, которые ведут активный блог. Главное условие – наличие аудитории от 5 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенных на территории РФ. Отбор проводится на конкурсной основе и включает в себя творческое задание и собеседование с командой проекта. Организаторы подчеркивают, что ключевую роль играет не только масштаб блога, но и личная мотивация кандидата, его ценности и готовность стать частью большой команды.

Чтобы подать заявку на статус официального представителя проекта «ТопБЛОГ», необходимо зарегистрироваться на цифровой платформе «Россия – страна возможностей» до 18 марта 2026 года. Имена новых амбассадоров будут объявлены после 31 марта.

Как отмечают организаторы, амбассадоры «ТопБЛОГ» становятся точками притяжения в регионах: проводят образовательные встречи и медиашколы, помогают начинающим авторам, запускают локальные инициативы.

«Амбассадоры «ТопБЛОГ» – это лидеры, которые берут на себя ответственность и за собственный контент, и за развитие медиасреды вокруг себя. Они становятся точками притяжения в регионах: собирают авторов, запускают локальные инициативы, проводят образовательные встречи и медиашколы, помогают начинающим блогерам поверить в себя и найти свой голос. В шестом сезоне мы ждем тех, кто готов стать движущей силой медиапроекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в своем регионе – объединять, вдохновлять, представлять «ТопБЛОГ» на федеральных площадках и расти вместе с профессиональным сообществом страны», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В этом году амбассадоры не только продолжат усиливать региональные медиасообщества, продвигать социально значимые проекты и формировать культуру ответственного контента в цифровом пространстве, но и получат расширенные возможности для профессионального роста и масштабирования своих идей. В течение года они будут участвовать в пресс-турах и закрытых мероприятиях партнеров проекта и ведущих цифровых платформ, запускать медиаколлаборации, представлять проект на региональных и федеральных площадках, а также выступать в роли спикеров и экспертов на ключевых молодежных и медиасобытиях страны. Самые активные представители амбассадорской сети будут приглашены на главное событие сезона – финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».

Примером успешной интеграции в сообщество служит опыт амбассадора проекта из Липецкой области Натальи Толстых. «Когда я только пришла в «ТопБЛОГ», я искала знания, а нашла друзей. Именно здесь «родились» самые смелые коллаборации, а вчерашние конкуренты стали лучшими друзьями и соавторами. Лично для меня сообщество проекта стало главной точкой опоры. Каждый сезон образовательных мероприятий выходит на новый уровень. Если хочется расти или превратить свое хобби в дело жизни – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей» как раз тот мост между мечтой и реальностью. И совсем не важно какой твой уровень сейчас! Переходите на другую сторону вместе с нами в новом сезоне!» – поделилась амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Липецкой области Наталья Толстых.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». За пять сезонов он объединил более 300 тысяч человек со всей России, став крупнейшей профессиональной средой для авторов полезного контента.