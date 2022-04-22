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Стартовала регистрация на второй сезон проекта «ТопБЛОГ». Это образовательная программа платформы «Россия – страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты абсолютно бесплатно обучают всех желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент.

Жители Липецкой области могут принять участие в новом сезоне. «Наш регион имеет положительный опыт сотрудничества с платформой «Россия – страна возможностей». Представители области активно участвуют в образовательных программах и конкурсах, побеждают, получают возможности для самореализации и участвуют в развитии региона», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Ключевой акцент будет сделан на обучении ведению блогов в российских социальных медиа: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс.Дзен, RUTUBE, Yappy. Помимо этого будущих блогеров ждут три направления в «Специальном треке»: «Про образование», «Школьный паблик», «Про управление».

Участники проекта получат актуальные знания по ведению своего блога, профессиональное портфолио, возможность отправиться в блог-тур по России и заключить рекламные контракты, поддержку профессионального развития после окончания проекта.

Найти подробную информацию и подать заявку можно на сайте проекта. Регистрация продлится до 23 мая 2022 года.