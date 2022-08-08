Информация о состоянии воздуха теперь ежедневном размещается и на 50 экранах в общественном транспорте Липецка. Ранее с целью повышения информированности липчан были запущены LED-экраны с демонстрацией результатов мониторинга.

Мониторинг окружающей среды – сегодня одно из самых важных направлений. И Липецкая область в этом вопросе работает на опережение. В регионе создана собственная областная государственная аккредитованная лаборатория, модернизированы существующие и установлено восемь новых экологических постов, сформирована единая инновационная система мониторинга, объединяющая данные всех природоохранных служб. Результаты, полученные региональной системой, будут передаваться в федеральную систему «Экомониторинга», которая создается сейчас для информирования населения.

За время реализации федерального проекта «Чистый воздух» удалось сократить выбросы загрязняющих веществ на 13 тыс. тонн, причем из них почти на 2 тыс. тонн сокращено количество выбросов приоритетных загрязняющих веществ, в том числе сероводорода. Но главное, что количество жалоб на загрязнение атмосферного воздуха в Липецке в прошлом году сократилось почти в три раза, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области. В перспективе число экранов в общественном транспорте, на которых размещается информация о состоянии атмосферного воздуха в Липецке, будет увеличено.

«В Липецкой области ведется целенаправленная работа по улучшению экологии, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы объединяем усилия бизнеса, региональной и федеральной властей, чтобы решить поставленные задачи. Уже в ближайшие годы жители должны почувствовать эффект от реализации данного проекта».