Жители Липецкой области могути внести изменения в лицевые счета на все жилищно-коммунальные услуги в центрах «Мои Документы». С такой необходимостью люди сталкиваются, когда становятся владельцами квартир или жилых домов или прописывают у себя других граждан. В этих случаях требуется обратиться к поставщикам услуг лично или по электронной почте. Это требует времени, заранее подготовленных сканов или копий документов. Работающему человеку приходится не раз отпрашиваться у работодателя. Проблемы решает суперсервис, стартовавший в МФЦ.

Он дает возможность по одному заявлению оформить несколько услуг, объединённых жизненной ситуацией. Переоформить лицевые счета в центрах «Мои Документы» удобно, быстро и легко. Не нужно ездить по ресурсоснабжающим организациям по всему городу, стоять в очередях. Заявители могут попросить специалиста внести изменения в лицевые счета попутно, подавая пакет документов на другие услуги или забирая готовые документы. Так реализуется принцип «одного окна» — не нужно брать дополнительный талон или ждать в очереди к другому специалисту.

«Абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должны предоставляться жителям в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю без необходимости личного присутствия. Такое поручение дал Президент страны и мы его исполняем. Продолжим расширять перечень госуслуг, которые можно получить в одном окне МФЦ», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Сейчас центры «Мои Документы» сотрудничают с четырьмя ресурсоснабжающими организациями. Это Росводоканал (РВК), Новитэн/ЛЭСК, Газпром межрегионгаз Липецк и Экопром. Список организаций расширяется. Дополнительную информацию по услуге можно получить по Единому номеру диспетчерской службы 8-800-450-48-48, добавочный 5.