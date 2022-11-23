Жители Липецкой области, уже оформившие пенсию (по возрасту, инвалидности, потере кормильца) и социальные выплаты Пенсионного фонда России, могут выбрать способ получения денежных средств – на карту или в почтовом отделении. Подать заявление можно через портал «Госуслуги». Процесс оформления заявления быстрый и удобный, сделать это можно в любое время, не выходя из дома, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

Эта услуга подходит и для тех граждан, которые уже получали выплаты, но сменили место жительства или банковскую карту/банк. В центрах «Мои Документы» записали видеоинструкцию, в которой показан пошаговый процесс подачи заявления через портал. Познакомиться с инструкцией можно по ссылке.

«Получение государственных и муниципальных услуг упрощается и становится более комфортным для граждан, в том числе благодаря переводу услуг в электронный формат. Разрабатываются пошаговые текстовые и видеоинструкции их получения. Если возникают трудности при самостоятельной работе на портале, справиться с ними помогут специалисты МФЦ, для этого нужно обратиться в любое удобное отделение», – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Дополнительную информацию по услуге можно получить по номеру Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48, добавочный 5. «Эта служба хорошо себя зарекомендовала в Липецкой области. Сегодня время ожидания ответа при звонке в ЕДС в среднем 30 секунд. Это очень достойный показатель», – прокомментировал Игорь Артамонов.