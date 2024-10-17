Минцифры РФ продолжает электронное голосование за деревни и сёла, где в 2025 году появится Интернет. Заявки принимаются от совершеннолетних граждан до 17 ноября включительно. По итогам голосования будут определены населённые пункты Липецкой области с численностью 100-500 жителей для обеспечения мобильного доступа к высокоскоростному Интернету. Победителей определят по наибольшему количеству голосов.

Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». «Среди главных задач на пять лет – обеспечить доступом в Интернет населенные пункты с численностью жителей от 50 человек. Сейчас в регионе продолжается подключение к Сети деревень от 100 жителей. Цифровые услуги и сервисы являются неотъемлемой частью сегодняшнего дня, и у наших жителей должен быть доступ к ним», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.