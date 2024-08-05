Почти 5000 деревень и сёл с населением от 100 до 500 человек в России подключили к мобильному интернету за четыре года по программе устранения цифрового неравенства Минцифры. Примерно 4000 из них подключены по итогам голосования. В том числе в Липецкой области в 2022 году мобильный интернет по стандарту 4G и LTE и голосовая связь стали доступны жителям 30 сёл. В 2023 году – 32. В 2024 году строительство базовых станций запланировано в 39 сёлах и деревнях региона. Базовые станции подключают по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечит высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия.

В этом году голосование стартует 5 августа и продлится до 17 ноября. Участвовать в голосовании могут совершеннолетние граждане России. Отдать голос можно только за населённый пункт из того региона, где вы прописаны. Проголосовать можно как на Госуслугах, так и по почте, отправив письмо в Минцифры. Его может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда хотелось бы провести интернет. Адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр. 2.

«Работа по устранению цифрового неравенства ведется поэтапно и будет продолжена до тех пор, пока важные услуги не станут доступны и удобны в использовании всем жителям региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.