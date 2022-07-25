Липчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Заявки на участие принимаются до 15 августа. Победителей определят до 5 сентября, а награждение состоится 11 сентября. Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». В Липецке конкурсу дала старт «Единая Россия». Подать заявку на участие можно на сайте moydom.er.ru по шести номинациям: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор».

Эссе не должно содержать более восьми тысяч печатных знаков с пробелами. Обязательно должна содержаться информация о проблемах, решаемых героем рассказа (УК, ТСЖ/ЖСК или Советом МКД), используемых методах и результатах работы (представленная конкретными цифрами и исчисляемыми показателями). Победители получат грант на благоустройство двора. Лучшие материалы будут опубликованы в средствах массовой информации. «Важно, чтобы жители были юридически грамотными и обменивались опытом и лучшими практиками по управлению многоквартирными домами», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.