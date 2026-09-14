Липчане могут выиграть поездку на космодром «Восточный»

Проект «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Национальным центром космических компетенций запустил всероссийский спецпроект «Космос: время возможностей». Школьники, студенты и молодые специалисты из Липецкой области могут бесплатно пройти онлайн-курс, проверить знания и побороться за главный приз – поездку на космодром «Восточный».

В основе проекта – онлайн-курс из 11 модулей с лекциями и подкастами космонавтов, инженеров, ученых и технологических предпринимателей. Все материалы доступны на платформе «Россия – страна возможностей», проходить обучение можно в удобном темпе. Регистрация проходит в две волны: подать заявку на участие в первой можно до 25 сентября включительно, во второй – до 20 ноября на странице проекта.

Курс охватывает прошлое, настоящее и будущее космонавтики: идеи Константина Циолковского, полёт Юрия Гагарина и «лунная гонка»; жизнь космонавтов на Международной космической станции; современные российские и зарубежные проекты; полёты на Марс; применение искусственного интеллекта в космосе; космические стартапы и карьерные пути в отрасли.

После обучения участникам предстоит выполнить практические инженерные задания и пройти тестирование. Результаты формируют итоговый рейтинг конкурсного отбора. За пройденные тесты участникам начислят баллы проекта «Другое Дело», которые можно обменять на призы. Лидеры рейтинга получат ноутбуки и смарт-часы, а 22 участника, которые покажут лучшие результаты в первой конкурсной волне, смогут отправиться на космодром «Восточный» и увидеть, как устроена российская космическая индустрия.

«Мы видим огромный потенциал липецкой молодежи и будем продолжать создавать все условия для реализации самых смелых инициатив», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Курс подойдет школьникам 8–11 классов, студентам технических и естественно-научных специальностей, молодым специалистам до 35 лет, а также всем, кто интересуется космосом, инженерией и современными технологиями. Онлайн-формат позволяет присоединиться к проекту из любого населенного пункта Липецкой области.

Участникам проекта доступно более 2600 заданий и свыше 800 видов призов. За пять лет пользователи выполнили полезные задания свыше 26,5 млн раз и получили более 2,3 млн призов для личностного и карьерного роста, образования, путешествий, творчества и саморазвития. Стать участником может любой желающий – достаточно зарегистрироваться в сервисе «Другое Дело» на базе социальной сети «ВКонтакте» и начать выполнять полезные задания. Каждый новый пользователь получает приветственные 300 баллов.