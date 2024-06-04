Липчане могут принять участие в конкурсе лучших авторских маршрутов «Почувствуй Россию», который проходит в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. В качестве призов разыгрываются 50 туристических сертификатов на путешествия по стране.

Участвовать могут все желающие старше 18 лет, проживающие на территории России. Для этого нужно совершить самостоятельное (без туроператора) путешествие по России, сделать в пути фотографии, снять небольшое видео, подготовить презентацию путешествия: карту с основными точками маршрута, рекомендации по выбору транспорта, список объектов и занятий, которые подарят самые яркие впечатления. Заявки принимаются до 17 июня через специальную форму и дублируются на почту konkurs@nationalpriority.ru.

Конкурсные номинации: «Лучший туристский маршрут для семей с детьми», «Лучший инклюзивный туристский маршрут», «Лучший маршрут промышленного туризма», «Лучший маршрут сельского (агро) туризма», «Лучшее экопутешествие (туристский маршрут по природным территориям, в том числе национальным паркам, заповедникам)». Победители станут известны 8 июля.

«Надеюсь, что среди предложенных маршрутов будет много по Липецкой области. Наш регион действительно способен удивить путешественников красотами и необычными достопримечательностями», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.