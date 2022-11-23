Проект комплексного благоустройства участка улицы Терешковой от дома №16 до №20 в Липецке ждет конструктивной критики и предложений от горожан. Особенно специалистам важно услышать мнение жителей, проживающих в близлежащих домах, и бизнесменов, чьи предприятия здесь расположены.

Согласно проекту, представленному разработчиком Николаем Герасимовым, на обновленном участке предполагаются пешеходные зоны, велодорожки, благоустроенный сквер. Возле дома 18а специалисты предлагают установить лавочки, урны и обустроить освещение. Также здесь необходимо обновить плитку и ограничить движение автомобилей по тротуарам с помощью бетонных полусфер. Кроме того, предстоит обустроить безбарьерную среду для маломобильных граждан и привести в надлежащий вид морально устаревшие рекламные конструкции. Горожане уже высказали пожелание, чтобы плиточное покрытие выглядело нескучно, а велодорожка от проезжей части была отделена зелеными насаждениями.

С проектом комплексного благоустройства участка улицы Терешковой можно ознакомиться на сайте администрации Липецка в разделе «Комфортная городская среда». Замечания принимаются до 8 декабря на электронный адрес: [email protected] В письме следует указать ФИО, контактный телефон и адрес регистрации. Итоговый документ с учетом предложений и замечаний доработают проектировщики.

«Обустройство общественных пространств обязательно нужно проводить с учетом мнения граждан. Это позволит сделать эти места не только красивыми и современными, но и удобными для тех, кто будет постоянно их посещать», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.