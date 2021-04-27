Система «одной двери» для желающих заключить соцконтракт заработала в Липецке. Жители областного центра могут получить консультацию специалистов по данной мере поддержки и оформить соцконтракт в центральном офисе «Мои документы» на Проспекте Победы 6а.

«Проанализировав путь наших жителей с момента обращения за помощью до оформления всех необходимых документов для заключения соцконтракта, мы поняли, что он слишком длинный. Например, гражданин, который хочет открыть своё дело, сначала подаёт документы в МФЦ, после обращается в центр соцзащиты, чтобы прописать программу социальной адаптации, затем в центр «Мой бизнес», где вместе с экономистами составляет бизнес-план. Это неудобно и занимает много времени. Поэтому мы внедрили принцип «одной двери». Теперь оформить все документы и получить консультации жители смогут в центральном офисе «Мои документы» в Липецке», – прокомментировала заместитель начальника регионального управления социальной политики Елена Михайлова.

В Липецкой области четыре направления соцконтракта: преодоление трудной жизненной ситуации, поиск работы, открытие своего дела и развитие личного подсобного хозяйства. Сумма поддержки – от 10 тысяч до 250 тысяч рублей. Также в рамках каждого направления желающие могут получить новую профессию или повысить квалификацию. На это тоже предусмотрены средства в размере 30 тысяч рублей. С начала года в регионе заключено 1611 соцконтрактов, в том числе 390 – на открытие ИП. До конца года эту меру поддержки могут получить почти 5,5 тысяч жителей области.

«Мы ориентируемся на запросы населения. В этом году упростили условия получения соцконтракта, ввели новое направление – на развитие личного подсобного хозяйства. Это должно понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Под новый отдел выделено просторное помещение, площадью около 60 квадратных метров. Зал ожидания оформлен стендами с вдохновляющими историями успеха жителей, которые открыли своё дело на средства соцконтракта. Есть детский уголок с игрушками.

В день открытия в отдел обратились около 30 человек. Среди них Денис Беляев. В период пандемии он остался без работы. По профессии липчанин электрик. Мужчине помогли встать на биржу труда и предложили открыть собственный бизнес.

«Процесс консультации и оформления заявки на меру поддержки занял у меня около десяти минут. Мне подробно рассказали о возможностях соцконтракта и показали, как составить бизнес-концепцию. Я доволен. Уже не терпится начать», – поделился Денис Беляев.

Отдел по заключению соцконтракта работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, без перерыва. Предварительная запись не требуется.