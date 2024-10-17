Фонд капитального ремонта Липецкой области запустил на официальном сайте новый сервис – «Электронная квитанция». Заполнив простую форму, собственники могут оформить квитанцию в цифровом формате и отказаться от получения бумажной платежки.

В числе преимуществ электронной квитанции – удобство получения платежных документов. Не нужно ждать их появления в почтовом ящике, а оплатить можно из любой точки мира – причем и за себя, и за родных. Если понадобиться бумажная версия – ее всегда можно распечатать. Также в фонде отметили экологичность электронной квитанции и отметили, что если все 450 тысяч абонентов региона откажутся от бумажных квитанций, каждый месяц будет спасено девять деревьев.