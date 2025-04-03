Липчане могут записать ребенка в первый класс через портал Госуслуг

Возможность подать заявление на приём ребёнка в первый класс доступна для жителей Липецкой области на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. Первый этап продлится до 30 июня и предназначен для семей, проживающих на территориях, которые закреплены за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке. Для этого нужно заполнить заявление на «Госуслугах» (понадобится паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка). Далее – выбрать школы, куда подаются заявки, и нажать «Отправить».

Второй этап приёма заявлений пройдёт с 6 июля по 5 сентября. Тогда можно будет подавать заявки в любые школы, независимо от адреса проживания. Также заявление можно подать лично в школе и заказным письмом с уведомлением о вручении Почтой России, уточнили в министерстве образования региона.

«У родителей первоклассников всегда много забот, связанных со сборами в школу. Хорошо, что с частью из них помогают разобраться современные технологии. Портал Госуслуг стал удобным и востребованным помощником для жителей Липецкой области в решении множества вопросов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.