Жителям Липецкой области доступна онлайн-запись к нотариусу. Сервис появился на портале Госуслуг. Можно не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы. Это позволит сэкономить время на приёме.

«Липецкая область одной из первых в стране перевела в электронный вид основную часть государственных услуг. Мы стараемся делать сервисы максимально удобными и понятными для всех жителей. Онлайн-запись к нотариусу дополнит существующий список нужных населению услуг», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

К проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время. Для записи доступно 51 нотариальное действие. Подробнее об услуге – по ссылке.