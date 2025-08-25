Липчане могут записаться на бесплатные курсы «Код будущего. Искусственный интеллект»

Основы ИИ, машинного обучения и Python смогут освоить даже новички, присоединившись к программе «Код будущего. Искусственный интеллект» на Госуслугах. Изучение технологий ИИ – новое направление проекта для тех, кто хочет поступать на ИТ-специальности в вузы. В 2025 году на нём сможет обучиться не менее 75 тыс. студентов. Подать заявку могут ученики 8-11 классов, студенты колледжей и техникумов Липецкой области, которые не являются выпускниками проекта «Код будущего».

Слушателей ждут шесть топовых курсов от МФТИ, Яндекса, 1Т, Цифриума и Школы программистов – всего 54 часа обучения в онлайн-формате. На прохождение программы отводится четыре месяца. Набор на основные курсы «Код будущего», на которых подростки изучают популярные языки программирования, начнётся совсем скоро. Выпускники «Кода будущего. Искусственный интеллект» смогут подать заявку в основной набор, выбрав только курсы программирования профессионального уровня.

«Изучение ИТ даёт конкурентоспособность на рынке труда, развивает ключевые навыки мышления и адаптации, позволяет решать значимые проблемы и реализовывать творческие идеи. Это практическая инвестиция в будущее нашей молодежи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.