Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые профессии», пройти обучение в рамках которого могут и жители Липецкой области, реализует Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Получить ИТ-образование могут граждане России старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего профессионального. Обучение проходит в онлайн-формате, половину стоимости обучения компенсирует государство.

«Потребность в ИТ-специалистах сегодня большая, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкой области нужны профессионалы, идущие в ногу со временем. Уверен, что участие в таком масштабном проекте откроет перед жителями региона новые перспективы, а наши предприятия получат высококвалифицированных специалистов».

На сайте проекта открыта запись на программы, по которым обучение начнется уже в августе. Студенты научатся программировать, получат знания в области больших данных, веб-аналитики, разработки мобильных приложений и ИТ-продуктов, а также других перспективных направлений. Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко доложил о запуске проекта Президенту России Владимиру Путину.

«Сегодня специалисты из разных областей видят востребованность цифровых компетенций и хотят попробовать себя в ИТ-сфере, изучить новые технологии. Для таких граждан в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение в образовательных учреждениях и крупных компаниях. Это один из инструментов, с помощью которого мы сможем решить вопрос дефицита кадров. Напомню, что государство также ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям, тем самым расширяя возможность получения основного образования по востребованному направлению», – сообщил Дмитрий Чернышенко, докладывая о работе по достижению национальной цели «Цифровая трансформация» на заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

В рамках проекта образовательные организации открыли запись на такие направления, как «Разработка мобильных приложений», «Java-разработчик», «Промышленная разработка приложений на JavaScript», «Бизнес аналитик в ИТ», «Product manager мобильного приложения», «Тестирование ПО на Java и Python», «1С-разработчик», «Веб-аналитика», «Linux и инструменты DevOps» и другие программы по востребованным в ИТ-профессиям. «Проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория для развития в ИТ-сфере. Пройти обучение можно в таких компаниях, как Нетология, GeekBrains, СберУниверситет, Университет Иннополис, а также еще более 20 других организациях, которые успешно прошли отбор первой волны», – уточнила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором. Оператор проекта – Университет 2035 – продолжает отбор программ и прием заявок от образовательных организаций на сайте profidigital.ru/programs. До конца года в списке проекта должно появиться более 100 новых программ. Получить дополнительное образование можно будет в течение всего времени реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» – до конца 2024 года.