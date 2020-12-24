Жители Липецкой области, подлежащие прививке против новой коронавирусной инфекции, c 25 декабря могут записаться на вакцинацию заранее не только в поликлинике по месту жительства, но и позвонив по телефону Единой диспетчерской службы региона 8 800 450 48 48или по короткому номеру 122.

Новая услуга позволит медицинским организациям формировать графики иммунизации максимально оперативно и с учетом пожеланий липчан. Записавшиеся через ЕДС будут приглашаться в поликлинику по месту жительства в удобное для них время. Вакцинация будет проводиться и в период новогодних каникул по графику работы поликлиник. Иммунизация для граждан бесплатна.

Для проведения вакцинации есть ограничения. Прививки не делают, если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию. Также не вакцинируют беременных женщин и тех, чей возраст меньше 18 и старше 60 лет. По словам специалистов, сейчас завершается экспертиза безопасности вакцины для лиц пожилого возраста, и с 2021 года вакцинация этой категории населения будет начата. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в один месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций.

Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в три недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале госуслуг. Масштабная иммунизация населения региона уже начата, на сегодня привито более 550 жителей Липецкой области, побочных реакций и осложнений после введения вакцины нет.

Для хранения вакцины имеются специальные морозильные камеры на аптечном складе государственной аптечной сети «Липецкфармация» и Липецкой областной станции переливания крови, в медицинских организациях региона для хранения вакцины закуплено 30 морозильников и 30 специализированных термоконтейнеров. Кроме того, в «Липецкфармации» имеется специализированный транспорт для доставки вакцины, оснащенный морозильной камерой. Он позволит обеспечить доставку с соблюдением требований холодовой цепи во все районы области.

Для транспортировки вакцинируемых до мест проведения иммунизации привлекается автотранспорт, предоставленный администрациями районов и городов. Всего на сегодня предоставлено 70 автомобилей. Планируется, что в 2021 году прививки от COVID-19 будут делать во всех государственных поликлиниках региона, обслуживающих взрослое население. «Массовую вакцинацию липчан от новой коронавирусной инфекции мы начнем в январе 2021 года, и будем наращивать число привитых липчан от месяца к месяцу, – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – В этом нам будут активно помогать волонтеры».