Жители Липецкой области, планирующие развитие собственного бизнеса, могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица через центры «Мои Документы».

«Удобство получения этой услуги через многофункциональные центры в том, что для этого не требуется обращаться непосредственно в Федеральную налоговую службу, комфортно подать документы через ближайший МФЦ. В этом случае платить госпошлину за оказание услуги не требуется», – отмечает руководитель ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Галина Кукушкина.

«Это позволяет не просто совершенствовать отдельные аспекты оказания муниципальных услуг, повысить их экономическую эффективность для заявителей, а закладывает новый комфортный формат взаимодействия гражданина с государством в современных условиях», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя потребуются заявление, паспорт и нотариально заверенная копия паспорта. Дополнение для заявителей, решивших открыть ИП: если вы являетесь клиентом Сбербанка и вам необходим расчетный счет, то вы можете зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя без нотариального заверения паспорта. Достаточно знать ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, в котором все виды деятельности обозначены числовыми кодами), по которым будет работать будущий предприниматель, и иметь на телефоне установленное приложение «Сбербанк Онлайн».

Для регистрации в качестве юридического лица необходимо предоставить нотариально заверенное заявление, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или другого документа в соответствии с законом РФ, а также учредительный документ юридического лица, кроме случаев, когда юрлицо будет действовать на основании типового устава. За последние 11 месяцев за этой услугой в центры «Мои Документы» обратились порядка 5000 человек.