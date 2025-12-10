Липчане могут зарегистрироваться на третий этап Мультиспортивной детской лиги

Министерство физической культуры и спорта Липецкой области объявило регистрацию на третий этап Мультиспортивной детской лиги – «соревнования по прыжкам на скакалке». Она доступна по ссылке. Состязания пройдут 20 декабря в многопрофильном лицее Липецка (корпус «Циолковский») с 9:00 до 16:00. Регистрация для каждой возрастной группы завершается за 10 минут до начала соревнований.

Расписание:

10:00 – старт соревнований «девочки 2019-2020 г.р.»;

10:30 – старт соревнований «мальчики 2019-2020 г.р.»;

11:20 – старт соревнований «девочки 2017-2018 г.р.»;

11:50 – старт соревнований «мальчики 2017-2018 г.р.»;

12:20 – старт соревнований «девочки 2015-2016 г.р.»;

13:00 – старт соревнований «мальчики 2015-2016 г.р.»;

14:00 – старт соревнований «девочки 2013-2014 г.р.»;

14:30 – старт соревнований «мальчики 2013-2014 г.р.»;

15:00 – старт соревнований «девочки 2011-2012 г.р.»;

15:30 – старт соревнований «мальчики 2011-2012 г.р.».

Церемония награждения каждой возрастной группы будет проходить по мере подведения итогов. Также будут определены самые мультиспортивные школа Липецка муниципалитет региона.

«Наши липецкие Мультилиги действительно объединяют, заражают спортивным азартом, желанием заниматься физкультурой и быть активными. Их не только полюбили липчане, но и оценили жители соседних регионов. Также их не раз отмечали на федеральном уровне как успешные практики по вовлечению в массовый спорт», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.