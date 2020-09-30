Липчане начали отправлять посылки по номеру телефона

Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Отправителю необходимо ввести номер телефона адресата или выбрать его из своей телефонной книги, оформить предоплату посылки и принести ее в отделение, показать оператору штрих-код. Сотрудник почты сканирует штрих-код, распечатывает его и наклеивает на посылку.

Получателю в мобильном приложении автоматически добавляется отправление, он может отслеживать этапы его перемещения со своего смартфона, а потом быстро и легко забрать посылку по штрих-коду в отделении почтовой связи.

«Это максимально удобно, доступно и позволяет экономить время. А персональные данные клиента останутся только в почтовой системе. Почта России стала первым логистическим оператором, который предложил своим клиентам подобную услугу. В условиях сложной эпидемиологической ситуации наша задача обеспечить граждан качественными и современными почтовыми услугами, а безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание. Техническое преимущество мобильного приложения Почты России заключается в возможности оказания услуг дистанционно – достаточно лишь выбрать нужную опцию», – рассказал директор УФПС Липецкой области Андрей Коробов.

Сервис доступен, если получатель разрешил принимать посылки по номеру телефона и указал свой адрес в мобильном приложении Почты России. При этом отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя, а персональные данные будут скрыты.

Для того, чтобы включить функцию отправки посылок по номеру телефона, необходимо зайти в раздел «Мой профиль» мобильного приложения Почты России, выбрать вкладку «Еще», указать свой почтовый адрес (он нужен для привязки отделения почтовой связи, в адрес которого будут приходить посылки) и разрешить «Отправку по номеру телефона». Посылка будет доставлена до востребования в то отделение почтовой связи, к которому относится адрес, указанный в профиле.