Липчане написали антикоррупционный диктант

Представители власти, бизнеса и студенты Липецкой области написали антикоррупционный диктант в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, на площадке центра «Мой бизнес». Всероссийскую акцию организовали Липецкая ТПП и центр «Мой бизнес». Она стала частью федерального интерактивного образовательного проекта, который ТПП России проводит в регионах уже в 13-й раз.

По мнению директора АНО «ЦПЭ Липецкой области», президента Липецкой ТПП Анатолия Гольцова, коррупция создает нездоровую конкуренцию, искажает госзаказы и мешает развитию бизнеса. По итогам диктанта все участники в Липецке получили именные сертификаты, подтверждающие их знания в области антикоррупционного законодательства.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Подобные акции способствуют формированию нетерпимого отношения к коррупции, объясняют, к каким отрицательным последствиям она может привести, и как важно быть едиными в борьбе против этого явления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.