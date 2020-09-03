Липчане написали «Диктант Победы»

Липецкая область присоединилась к масштабному проекту «Диктант Победы». Он приурочен ко дню окончания Второй мировой войны.

В Липецке работали три площадки. Участники ответили на 25 вопросов. Задания были посвящены датам, событиям, военной географии, историческим личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе, памятникам монументального искусства.

В «Диктанте Победы» принял участие заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. Он отметил, что подобные акции необходимы, чтобы память о подвиге советских солдат продолжала жить.

«За суетой житейских проблем мы забываем о важных датах. Ответы же на вопросы диктанта позволяют вспомнить даты, героев, события, подвиг советских солдат на полях сражений Великой Отечественной войны и решающий вклад Красной Армии в победу над фашизмом», – сказал Александр Рябченко.