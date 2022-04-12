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Липчане написали Тотальный диктант

4 часа назад
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В этом году около ста человек разных возрастов проверили свою грамотность в очном формате на площадках в Липецкой областной универсальной научной библиотеке и Центре молодежного чтения ЛОУНБ. Отметим, что самому младшему зарегистрированному участнику — 10 лет, самому старшему — 83.

Автором Тотального диктанта — 2022 стала писательница Марина Степнова. Многим она известна благодаря таким произведениям, как «Женщины Лазаря» и «Сад». Липчанам досталась третья часть авторского текста под названием «Гроза». По сложившейся традиции диктаторами на площадках ЛОУНБ стали настоящие профессионалы, опытные мастера слова. В научной библиотеке текст продиктовала главный редактор радиостанции «Липецк FM» Екатерина Дулова. В Центре молодежного чтения знание русского языка проверяли под диктовку ведущего программ ТРК «Липецкое время» Дмитрия Дмитриева.

Всероссийская просветительская акция прошла 9 апреля по всей стране. Свои результаты участники смогут узнать после 25 апреля.

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