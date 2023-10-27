Липчане могут принять участие в ежегодной Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Она пройдет пройдет 3-8 ноября под лозунгом «Народов много – страна одна!». Акция знакомит с культурой народов, живущих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

Диктант проводится в канун Дня народного единства в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей, управление внутренней политики Липецкой области, региональный Институт развития образования. Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.

Диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. В 2022 году число участников превысило 4 млн человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран. В Липецкой области акцию поддержали более 19,6 тыс жителей.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов: 20 – общих для всех; 10 – уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок подготовлены вопросы, посвященные местам, связанным с Россией за пределами РФ. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100, время прохождения – 45 минут.

Всех желающих принять участие в диктанте приглашают 3 ноября на площадку Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по адресу: г. Липецк, ул. Ленина, 42, корпус 2, аудитория 217. Начало в 10:00. Ответить на вопросы в онлайн-формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2023 года.

Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайтеи в официальной группе ВКонтакте.