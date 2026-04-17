Липчане напишут «Диктант Победы» 24 апреля

Международная историческая акция «Диктант Победы» пройдет в восьмой раз по всей России 24 апреля. В Липецкой области «Диктант Победы» состоится на 292 площадках. Кроме того, жители региона смогут проверить свои знания онлайн — на официальном сайте диктантпобеды.рф.

Стенды с фотографиями, рассказывающими о развитии международной акции «Диктант Победы», самых знаковых местах ее проведения и участниках, разместили в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Липецке.

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, «Единая Россия» также организует патриотический автопробег. Десятки автомобилей с российскими флагами и знаменами Победы проедут по центральным улицам Липецка. Конечной точкой колонны станет площадь Героев, где участники возложат цветы к Вечному огню.

«В годы войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Сегодня обелиски и мемориалы павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории региона. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.