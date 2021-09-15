В регионе

Липчане напишут экологический диктант

4 часа назад
6 посмотрели

Читайте нас в

Липчане могут проверить свои знания в области экологии, приняв участие во Всероссийском экологическом диктанте. Он  пройдёт 14–18 ноября. 

Это ежегодный проект, основная задача которого – популяризировать экологические знания и сформировать экологическую культуру в стране. Диктант проводится в двух форматах.

Зарегистрироваться на участие или найти подходящую площадку для участия можно на сайте.

В прошлом году экодиктант написали свыше 2,8 миллионов человек из всех 85 регионов России, а также некоторых зарубежных стран. 

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Апелляция оставила в силе определение Арбитражного суда Липецкой области об обязании Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства производить выплату возмещения всем гражданам, включенным в реестр требований участников строительства долгостроя на ул. 50 лет НЛМК г. Липецка

1 час назад
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments