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Липчане могут проверить свои знания в области экологии, приняв участие во Всероссийском экологическом диктанте. Он пройдёт 14–18 ноября.

Это ежегодный проект, основная задача которого – популяризировать экологические знания и сформировать экологическую культуру в стране. Диктант проводится в двух форматах.

Зарегистрироваться на участие или найти подходящую площадку для участия можно на сайте.

В прошлом году экодиктант написали свыше 2,8 миллионов человек из всех 85 регионов России, а также некоторых зарубежных стран.