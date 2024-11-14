16 и 17 ноября в Липецкой области пройдет Географический диктант. Он состоит из 40 вопросов различной степени сложности: 10 базовых вопросов и 30, которые потребуют образного мышления, логики и эрудиции. В этом году вопросы диктанта на 90% состоят из заявок, присланных авторами-любителями в рамках конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта».

16 ноября в 12:00 Липецкая областная научная библиотека ждет всех желающих по адресу: ул. Кузнечная, д. 2, необходима предварительная регистрация по телефону 27-02-60. 17 ноября проверить свои знания по географии можно будет в Музее-усадьбе П.П. Семенова-Тян-Шанского в деревне Рязанка Чаплыгинского района. Заявку можно оставить по ссылке. Полный список площадок здесь.

Чтобы хорошо подготовиться к Географическому диктанту, можно пройти его демоверсию на сайте РГО. «Организаторы подготовили очень интересные и разнообразные вопросы на темы, которые после диктанта хочется изучить более подробно. Подобные мероприятия стимулируют граждан к изучению родной страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.