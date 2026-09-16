Липчане напишут Всероссийский экономический диктант

Липецкая область присоединится к масштабной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». Тема этого года — «Сильная экономика – процветающая Россия!». Он пройдет 14 октября 2026 года.

Акция проводится с 2017 года, и с каждым годом она становится только популярнее. В 2025 году диктант объединил 428 637 человек на 1467 площадках во всех субъектах Российской Федерации и в 13 зарубежных странах. По сравнению с первым годом проведения, число участников выросло в 7 раз.

Организаторами акции выступают Вольное экономическое общество России при участии Российского исторического общества и ведущих вузов страны, при поддержке информационного агентства ТАСС, «Российской газеты» и Издательского дома «Экономическая газета».

Министерство экономического развития Липецкой области приглашает всех желающих принять участие в юбилейном экономическом диктанте. Регистрация, подробности и список площадок доступны на официальном сайте: www.diktant.org