Липецкая область продолжает оказывать помощь подшефному Володарскому району Донецкой Народной Республики. Две фуры общим весом более 25 тонн привезли в ДНР гуманитарную помощь от Союза строителей Липецкой области.

«Многие наши предприятия помогают восстанавливать Донбасс, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Команда региона старается успеть до холодов выполнить все важные работы в Володарском районе».

В груз вошли газобетонные блоки, пиломатериалы, металлочерепица, электроинструменты и другие стройматериалы, необходимые для проведения работ по восстановлению жилых зданий и социальных объектов. В частности, для ремонта крыши одного из детских садиков Володарского района.

«Машины, которые привезли груз, означают для нас многое – наконец-то в нашем детском саду будет новая крыша, которая не будет течь, и нашим деткам будет комфортно», – отметила исполняющая обязанности заведующей детским садом Татьяна Харченко

Всего на Донбасс из Липецкой области отправлено уже около 380 тонн груза. Машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю.