Липчане навели порядок в регионе во Всемирный день чистоты

Жители Липецкой области провели восемь уборок в разных районах региона в поддержку Всемирного дня чистоты 19 сентября и в рамках акции «Сделаем! 2020».

Волонтеры очистили от мусора берег Матырского водохранилища, берег реки Красивая Меча в Лебедянском районе напротив памятника природы Кураповские Скалы, микрорайон Куликовка в Данкове, территорию у плотины в районе поселка Новая Жизнь близ Липецка. Жители Ельца не просто собрали мусор на въезде в город, но и посадили в этом месте саженцы каштанов и вязов. Также субботник прошел на левом берегу реки Воронеж в формате экологического квеста «Чистые игры», в котором приняли участие волонтеры молодёжного движения.

Всего в уборках приняли участие 93 человека. Они собрали около 2 тонн смешанного мусора и отдельно 40 мешков вторсырья, которые региональные операторы отправили на дальнейшую переработку. Об акциях люди узнали из социальных сетей и активно поддержали, приходили с детьми и целыми семьями. Во время уборки к волонтёрам присоединялись местные жители. Субботники на этих и других территориях будут продолжаться, рассказали организаторы уборок. Как отметили экоактивисты, такие акции позволяют обычным горожанам задуматься о бережном отношении к природе. Наведение чистоты поддерживает и областная власть.

«Мы поддержим любые начинания волонтеров в деле благоустройства природных территорий и мест отдыха горожан. Это приоритетное направление работы власти, а при поддержке жителей мы сможем сделать городскую среду еще комфортнее», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.