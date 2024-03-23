Липчане с утра приносят цветы и игрушки к памятнику Детям, погибшим в годы войны, в Верхнем парке Липецка. Таким образом горожане выражают скорбь по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«Чудовищное преступление в Московской области. Нет слов. Ничего не подозревающие и ни в чём не повинные люди погибли. Боль и негодование. Соболезную родным и близким погибших», – выразил свою солидарность общему горю губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Телеграм-канале.

В связи с трагедией все массовые мероприятия в Липецкой области, запланированные на выходные, отменены. Контроль со стороны правоохранительных органов в регионе усилен. Губернатор лично контролирует ситуацию.