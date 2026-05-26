Липчане обменяли почти 1,2 млн монет на банкноты

1,2 млн монет вернули в оборот жители Липецкой области по итогам Всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила в апреле. Липчане принесли на обмен мелочь на общую сумму 4,2 млн рублей. Это на 800 тыс. рублей больше, чем в осеннюю акцию.

Мелочь обменивали не только в 33 банковских офисах, но и в 355 магазинах. Основная доля сданных монет (79%) пришлась на рубли разных номиналов, остальные 21% – копейки. Чаще всего липчане приносили металлические деньги номиналом 1 рубль, реже – 25 рублей, сообщили в липецком отделении Банка России.

По итогам весенней акции жители страны вернули в оборот около 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей.