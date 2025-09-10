Липчане обсудили внедрение систем ХАССП для обеспечения безопасности пищевой продукции

Качество менеджмента и безопасность пищевой продукции на основе принципов ХАССП обсудили липецкие предприниматели. В центре «Мой бизнес» Липецкой области прошел круглый стол «Качество менеджмента в парадигме ХАССП» в рамках деятельности Регионального центра инжиниринга, посвященный вопросам безопасности при производстве и реализации пищевой продукции.

В работе круглого стола приняли участие представители министерств сельского хозяйства и торговли Липецкой области, управления Роспотребнадзора по региону, а также руководители и технические специалисты крупных, средних и малых предприятий пищевой промышленности. Система ХАССП является обязательным требованием для всех производителей пищевой продукции. Ее внедрение позволяет контролировать критические точки производства, минимизируя риски и обеспечивая безопасность продуктов питания для потребителей.

Модератором встречи выступил ведущий эксперт премий Правительства и СНГ по качеству, аудитор органа по сертификации «Русский Эксперт» Сергей Чертов. Участники детально обсудили ключевые аспекты организации менеджмента безопасности, включая принципы системы HACCP (ХАССП), требования Технического регламента Таможенного союза, идентификацию опасных факторов, оценку рисков, определение критических контрольных точек и порядок действий при отклонениях. Особое внимание было уделено типичным ошибкам и обмену успешным опытом.

Сергей Чертов подчеркнул системную важность ХАССП для всей цепочки создания продукта – от поля до прилавка. «Проблема внедрения, реализации и поддержания системы ХАССП очень важна сегодня не только для предприятий, но для всего общества и государства в целом. Эти требования обязательны для всех предприятий», – отметил Сергей Чертов.

Он пояснил, что крупные предприятия региона, такие как «Лимак», «Ангел Ист Рус», «ЛебедяньМолоко», которые успешно внедрили и сегодня поддерживают эти системы. Главная же задача круглого стола – помочь малым и средним компаниям, у которых зачастую нет необходимых финансовых и кадровых ресурсов, разобраться в сложных требованиях.

Анатолий Гольцов акцентировал внимание на ответственности бизнеса и культуре производства. «Вершина этого – это безопасность потребления, безопасность людей. Проблема заключается в том, что отсутствует сама по себе культура производственных процессов», – заявил Анатолий Гольцов. Он добавил, что цель подобных мероприятий – донести до предпринимателей понимание того, что делать и как делать, чтобы гарантировать безопасность потребителей и построить надежную репутацию своего предприятия.

Представитель Липецкого института кооперации Ирина Месяц в очередь пригласила предпринимателей пройти обучение по программам качества менеджмента. Представитель Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, врач в области общей гигиены ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» Валерий Артемов подтвердил готовность ведомства оказывать консультационную и информационную поддержку предпринимателям в вопросах внедрения ХАССП. Также Липецкий институт кооперации пригласил представителей МСП пройти обучение по программам управления качеством.