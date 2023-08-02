Специалисты липецкого ООО «СМУ-3» в центральном парке поселка Володарское ДНР обустроили площадку для занятий воркаутом. Здесь смонтировали шведские стенки, турники и брусья. На открытии спортивного пространства свое мастерство продемонстрировали воспитанники секции по воркауту из Мариупольского городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех».

К присутствующим обратился глава администрации Володарского района Сергей Юзинкевич. Он выразил уверенность в том, что площадка будет пользоваться популярностью у молодежи. С открытием нового современного объекта жителей поселка поздравил представитель Липецкой области Юрий Букреев. Он отметил, что помимо социально значимых объектов благодаря работе специалистов из шефа-региона в районе возводятся спортивные площадки, которые необходимы, прежде всего, подрастающему поколению. На празднике юные спортсмены получили подарки от липецких строителей – спортивный инвентарь, который пригодится им для тренировок.

Благоустройство парка продолжится. Здесь демонтируют старые пешеходные дорожки, высадят озеленение, обустроят входную группу, зону отдыха и скейт-площадку, смонтируют малые архитектурные формы, перголы и парковую сцену. «Наш регион одним из первых приступил к восстановлению территорий новых субъектов России. Благодаря совместной работе району было подтверждено федеральное финансирование на благоустройство центрального парка, и мы приложим все необходимые усилия, чтобы помочь в реализации проекта», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.