Более 7 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации на общую сумму 111,6 млн рублей оформили жители Липецкой области в 2023 году через региональное отделение Социального фонда России. «Поддержка людей в сложной жизненной ситуации, в том числе в случае нетрудоспособности — важнейшая задача государства. Обеспечение средствами реабилитации — одна из предлагаемых мер. Благодаря введению электронного сертификата гражданин может самостоятельно выбрать, где и какое техническое средство приобрести», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сертификат содержит информацию о виде изделия, которое можно приобрести с его помощью. Это может быть слуховой аппарат, кресло-коляска, костыли, трости — всё, что предусмотрено законом. Также в сертификате есть информация о периоде его действия — 12 месяцев, но не больше срока согласно индивидуальной программе реабилитации гражданина с инвалидностью. В сертификате прописано количество ТСР, которые можно приобрести с его помощью, и максимальная стоимость покупки. Работает электронный сертификат по принципу обычной банковской карты: им можно мгновенно оплатить выбранный товар в магазинах, торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих такой способ оплаты, и на маркетплейсах.

Оформить сертификат, получить его и заказать необходимое средство реабилитации можно в личном кабинете Соцфонда или на портале Госуслуг. Перечень технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, которые с помощью электронного сертификата можно получить в Липецкой области, размещен на сайте.