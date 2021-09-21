В Липецкой области более 400 человек освоили новые профессии по программам РАНХиГС в рамках нацпроекта «Демография». Самыми востребованными программами переподготовки стали такие направления, как «Актуальные вопросы государственного и муниципального управления» и «Психология профессиональной деятельности», «Базовые навыки современного руководителя».

Как рассказала заместитель директора РАНХиГС Анна Шурупова, за профобучением к ним обратились уже более 600 человек. Стать участником программы может любой желающий, который хочет оставаться востребованным на рынке труда. Программы размещены в на портале «Работа в России». Для подачи заявки на обучение необходимо иметь подтвержденную запись на портале госуслуг, помощь могут оказать в любом центре занятости населения региона.

«Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Важнейшими ее задачами в этот сложный период являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных».

90 % жителей области, решивших повысить свои навыки или получить новую профессию в рамках нацпроекта «Демография», были трудоустроены или смогли сохранить свою занятость. Большинство из них – граждане трудоспособного возраста, которые нуждались в новых знаниях для продвижения по карьерной лестнице, а также безработные.

Программа обучения занимает от 72 до 506 часов. В завершении преподаватели проверят насколько успешно студенты освоили новые знания и навыки. Безработные граждане, которые обучаются по направлению от службы занятости, смогут получать стипендию. Ее размер – от 1500 до 12130 рублей – зависит от заработка за последние три месяца по предыдущему месту работы.

«Такое обучение дает возможность работодателям сохранить кадры и прокачать их навыки. А работники смогут остаться востребованными на рынке труда, трудоустроиться, открыть собственное дело или остаться у своего работодателя, но благодаря новым знаниям и умениям повысить производительность труда организации, усовершенствовать процессы и подходы в работе», – отмечает начальник управления социальной политики Ольга Белоглазова.